В Сербии заявили о сохранении высокого уровеня отношений с РФ

Отношения Сербии и России находятся на высоком уровне, несмотря на попытки внешних сил нанести ущерб взаимодействию двух стран. Такое мнение в ходе переговоров выразили вице-премьер республики Александар Вулин и российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Вице-премьер Вулин и посол Боцан-Харченко согласились, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, несмотря на то что определенные центры силы в мире прилагают усилия по распространению неверной информации с целью нанесения ущерба отношениям между нашими дружественными странами", - отмечается в заявлении, распространенном правительством Сербии.



"Было отмечено, что существует хорошее сотрудничество в сфере безопасности и что две страны будут продолжать тесно взаимодействовать, - указали в правительстве. - Вулин отметил, что Сербия и президент Александар Вучич проводят свободолюбивую и независимую политику и что, несмотря на чрезвычайное давление, Сербия не ввела санкции против Российской Федерации".

Сербский вице-премьер также выразил благодарность России "за активную поддержку и принципиальную позицию в деле сохранения территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия, а также за поддержку Сербии на Генеральной Ассамблее ООН и во время голосования против резолюции по Сребренице".

Как ранее заявлял Вулин, политики западных стран ведут работу по убеждению Сербии в том, что ее отношения с Россией, основанные на братстве и исторической дружбе, являются ненужным бременем.