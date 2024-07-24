Оценена роль Трампа в желании Украины начать переговоры с Россией

Украинская сторона заявила о желании начать переговоры с Украиной после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Такую точку зрения высказал в Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«После одного телефонного разговора с Трампом главный дипломат Украины сигнализирует о готовности возобновить переговоры с Россией», — написал Макгрегор.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы, заявил, что Москва еще ждет разъяснений, что же скрывается за ними. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от мирного процесса и сохраняет свою готовность.

24 июля Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов вести мирные переговоры с Россией.