В Грузии заявили о риске открытия второго фронта против России

В Грузии откроется второй фронт военного противостояния с Россией в том случае, если победу на выборах в парламент одержит оппозиция. Об этом в эфире телеканала Ираклий Кобахидзе.

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По его словам, он может гарантировать подобное развитие событий в случае победы оппозиции на выборах в Грузии.

«Если теоретически представить приход к власти коллективного Нацдвижения, например, к ноябрю, после выборов я гарантирую вам, что не через два, три или четыре месяца, а в [считаные] дни Грузия станет вторым фронтом», — сказал Кобахидзе.



Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что необходима перезагрузка отношений Грузии и США. Он отметил, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном могут быть восстановлены в том случае, если американские власти проявят желание делать встречные шаги.