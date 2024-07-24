Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России

Берлин разрешил Киеву наносить удары своим оружием по территории России, граничащей с Харьковской областью, чтобы затруднить РФ нанесение ударов по Харькову. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

По его словам, целью ФРГ было не дать РФ «использовать границу в качестве защитного щита для массивных ударов по Харькову».

Шольц: Украина может нанести удар по России в соответствии с международным правом

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин, комментируя разговоры о том, что Запад может разрешить ВСУ наносить своим оружием удары вглубь РФ, указал, что у Москвы есть право на зеркальный ответ.