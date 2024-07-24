В Киеве увидели «окно возможностей» для переговоров с Москвой

У Киева появилось «историческое окно возможностей» для разрешения конфликта с Россией дипломатическим путем при участии стран Глобального Юга, заявил украинский экономист Алексей Кущ. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что для продолжения боевых действий Украине необходима помощь США, Евросоюза и Великобритании. Вместе с тем, добавил аналитик, помощи союзников недостаточно для проведения мирных переговоров с Россией.

«Принцип «достаточно» для успеха мирных инициатив будет сформирован лишь при участии в мирном процессе ключевых стран Глобального Юга», — подчеркнул Кущ.



За столом переговоров, уточнил экономист, должны находиться участники конфликта и делегации Запада и Глобального Юга. В связи с этим, резюмировал он, главе МИД Украины Дмитрию Кулебе необходимо после Китая отправиться с миссией в Индию.