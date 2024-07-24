Песков: количество трезво смотрящих на происходящее украинцев будет расти

Киевскому режиму сейчас нелегко, количество украинцев, которые пытаются трезво смотреть на происходящие события, будет расти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

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"Очевидно, что киевскому режиму нелегко. Очевидно, что рано или поздно будет расти, - может, не теми темпами, как нам хотелось бы, - но будет расти количество людей, которые будут пытаться трезво смотреть на происходящее", - сказал Песков.



Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас Киев заговорил о возможности переговоров с Москвой, представитель Кремля отметил, что на этот вопрос "было бы хорошо получить объяснения официального представителя" Киева.

"Теперь посмотрим, последуют ли какие-то разъяснения того, что было озвучено. Пока разъяснений не было, соответственно, говорить о каких-то деталях преждевременно", - подытожил Песков.



Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу заявил о подготовке Украины к диалогу и переговорам с Россией. Он отмечал, что "переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира".