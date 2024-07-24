В ФБР сообщили об угрозе похожего на «Крокус» теракта в США

Спецслужбы США встревожены угрозой теракта, подобного нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй сообщил в ходе слушаний в судебном комитете палаты представителей конгресса Соединенных Штатов, передает ТАСС.

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«Мы все сильнее обеспокоены по поводу не просто вдохновленной из-за рубежа террористической атаки, что вызывает большую тревогу. А даже потенциалом скоординированной иностранной террористической атаки, возможно, к примеру, подобной тому, что мы видели с концертным залом в России. Но просто тут, в США», — сказал глава ФБР.



Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сидения.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

К текущему моменту по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» допросили более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. При этом 19 июля Басманный суд Москвы продлил срок проведения следственных мероприятий до 22 сентября 2024 года.