ФБР рассказало, сколько выстрелов сделал стрелявший в Трампа

Стрелявший в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сделал восемь выстрелов до того, как его ликвидировали сотрудники спецслужб. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, передает ТАСС.

Выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса, Рей отметил, что на крыше было обнаружено восемь гильз. При этом он не смог ответить на вопрос о том, почему стрелявшему удалось сделать так много выстрелов, прежде чем спецслужбы его ликвидировали.

«Это то, в чем мы до сих пор разбираемся», — сказал Рэй.