ФБР рассказало, сколько выстрелов сделал стрелявший в Трампа

ФБР: стрелявший в Трампа сделал восемь выстрелов
Стрелявший в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сделал восемь выстрелов до того, как его ликвидировали сотрудники спецслужб. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, передает ТАСС.
Выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса, Рей отметил, что на крыше было обнаружено восемь гильз. При этом он не смог ответить на вопрос о том, почему стрелявшему удалось сделать так много выстрелов, прежде чем спецслужбы его ликвидировали.
«Это то, в чем мы до сих пор разбираемся», — сказал Рэй.
Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Кандидат в президенты США получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Кроме того в результате покушения погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Стрелявший был ликвидирован, он прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены.