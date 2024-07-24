Новая вспышка свиной чумы поразила Молдавию

Специалисты зарегистрировали в Молдавии новую вспышку африканской свиной чумы, сообщило национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA). По данным ведомства, болезнь животных зафиксирована на ферме в Сынжерейском районе республики.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в регионе утвердила план комплексных мероприятий по борьбе со вспышкой, проводятся ликвидационные мероприятия с привлечением всех структур района и специалистов, — сказано в сообщении.



По данным ANSA, вокруг очага установлены трехкилометровая охранная зона и 10-километровая зона наблюдения, ограничивающие передвижение свиней в этом районе, а также продажу свинины, произведенную здесь. Агентство призвало владельцев срочно информировать территориальные подразделения, ветеринаров или местные органы власти в случае болезни и гибели животных или обнаружения трупов кабанов.

Ранее доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский рассказал, что вирус африканской чумы может привести к большим потерям в хозяйстве. По его словам, этот вирус очень опасен для домашних животных. Он отметил, что ветеринары должны выявлять признаки заболевания, поскольку неразумно уничтожать целое поголовье в хозяйстве на основании сделанного ПЦР-теста. Лучше проводить серологические тесты, то есть на антитела.