Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату
Самую высокую заработную плату среди глав стран Европейского союза получает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет портал VSquare.
По его информации, этот немецкий политик зарабатывает 348 300 евро в год, или примерно 29 тысяч евро в месяц. Канцлер Австрии Карл Нехаммер занимает второе место по абсолютной величине зарплаты. Тройку замыкает премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.
Как отмечается в сообщении, Шольц зарабатывает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический гражданин ФРГ.
Также VSquare пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую заработную плату по отношению к средней заработной плате в своей стране среди членов ЕС. На втором и третьем местах по этому показателю располагаются премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер Чехии Петр Фиала.
До этого президент США Джо Байден и его супруга Джилл обнародовали совместную налоговую декларацию за 2023 год.