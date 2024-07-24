У покушавшегося на Трампа и членов его семьи нашли 14 единиц огнестрельного оружия

У покушавшегося на кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также членов семьи этого лица обнаружено в общей сложности 14 единиц огнестрельного оружия. Такие данные привел директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

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"Могу сказать, что мы обнаружили ряд единиц огнестрельного оружия, связанных с покушавшимся и его семьей. В целом, насколько я помню, дома было 14 [единиц огнестрельного оружия]", - заявил он на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.



По словам Рэя, винтовка AR-15, из которого стреляли в Трампа, была приобретена виновником покушения у своего отца. Последний купил в свое время это оружие на законных основаниях, признал глава ФБР.

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.