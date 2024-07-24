Глава офиса президента Украины Андрей Ермак участвовал в коррупционной схеме по приобретению земли в Одесской области на границе с Румынией. Об этом пишет Hromadske. Газета.Ru

Как следует из расследования, компания опального украинского олигарха Вадима Ермолаева «Потоки» при помощи Ермака незаконно приобрела у Одесской областной военной администрации шесть гектаров на берегу Дуная, при том, что бизнесмену запрещено проводить сделки с землей. Lenta.ru

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что транспортировка отработавшего ядерного топлива через территорию Польши и Румынии на Украину продолжается. По его словам, данным процессом руководит Андрей Ермак, а финансовую поддержку оказывает Фонд Сороса. RT на русском