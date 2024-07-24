Король Карл III получит прибавку к жалованью более чем на 45 миллионов фунтов

Королевская семья во главе с Карлом III получит прибавку к жалованью более чем на 45 миллионов фунтов стерлингов (60 миллионов долларов США), что означает рост официального годового дохода на 53 процента, в то время как Британия борется с растущим кризисом стоимости жизни.

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Суверенный грант, механизм, используемый для финансирования королевских расходов, увеличится с более чем 86 миллионов фунтов стерлингов (110 миллионов долларов США) в 2024-2025 годах до примерно 132 миллионов фунтов стерлингов (170 миллионов долларов США) в 2025-2026 годах из-за резкого роста прибыли от Crown Estate - обширной коллекции земель и имущества по всей территории Британии, которая принадлежит королевской семье. Данный грант, финансируемый налогоплательщиками, используется для поддержки официальных обязанностей монарха и других расходов, таких как официальные поездки, тысячи мероприятий, персонал для работающих королевских особ и содержание занятых дворцов, сообщает NBC News. Он основан на доле прибыли от Crown Estate, которая управляется независимо и располагает активами стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов, включая некоторые из самых дорогих объектов недвижимости в Лондоне.

Отдельный отчет Crown Estate в среду показал, что прибыль составила 1,1 миллиарда фунтов стерлингов или 1,4 миллиарда долларов США. Грант финансируется налогоплательщиками в обмен на отказ короля от части доходов, полученных Crown Estate. Королевский дом получал 25 процентов прибыли Crown Estate, пока в прошлом году не было достигнуто соглашение о сокращении финансирования до 12 процентов. Часть средств пойдет на финансирование заключительных этапов 10-летней реконструкции Букингемского дворца стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов (475 миллионов долларов США). Этот проект реализуется уже восьмой год.

Король также установил солнечные батареи в Виндзорском замке и увеличил использование экологически чистого авиационного топлива для королевских рейсов. В следующем году королевская семья получит два новых вертолета для замены устаревших самолетов, говорится в отчете. Грант пересматривается каждые пять лет, и ожидается, что в следующий раз он будет пересмотрен в законодательном порядке в 2026-2027 годах, чтобы сохранить финансирование королевской семьи на "надлежащем" уровне.

Новость об ожидаемом увеличении финансирования монархии вызвала негативную реакцию в социальных сетях: Кевин Магуайр, заместитель редактора леворадикального таблоида The Mirror, заявил, что "не будет никакого сокращения стоимости жизни для избалованного короля Карла".

"Монархия - это грабеж. Король Карл, ставший богаче на 45 миллионов фунтов стерлингов за счет британцев, на фоне продовольственных банков, растущего кризиса стоимости жизни, разваленной Национальной службы здравоохранения, усугубляющейся детской бедности и т. д., - это моральный банкрот и отвратительно", - написала журналист Шола Мос-Шогбамиму в своем посте на X (сервис заблокирован в РФ).



В течение многих лет Британия страдает от возрастающего кризиса стоимости жизни: реальная заработная плата остается на одном уровне уже десять лет, в результате чего средняя годовая зарплата в Альбионе составляет 29 669 фунтов стерлингов или 38 000 долларов США, в то время как цены на коммунальные услуги и продукты питания резко выросли. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 30 процентов британских детей растут в бедности, а в Британии зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди развитых стран.