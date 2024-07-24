Исполнитель утреннего подрыва автомобиля в Москве задержан в Турции, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, утром в среду, 24 июля, во дворе на Синявинской улице в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. Пострадали два человека.

«В штаб-квартиру нашего отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве», — пояснил министр.



По его словам, подозреваемый был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме.

Бортников: исполнитель подрыва в Москве сбежал в Турцию

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы обнаружен в Турции. По его словам, правоохранители начали переговоры о его экстрадиции.