Главным конкурентом действующего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах станет лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, так как его партия опережает партию Шольца не менее чем на 15%. Об этом в интервью НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пресс-конференции, что будет снова баллотироваться на пост канцлера Германии. Об этом сообщило издание Bild. Рар отметил, что у Шольца будет серьезная конкуренция, а его шансы на победу невысоки.

«Естественно, у Шольца полно конкурентов, каждая партия, которая попадает в Бундестаг, будет выдвигать своего кандидата. Нет партии, у которой было бы полное преимущество, то есть 50% голосов. Я думаю, что главный его конкурент – это Фридрих Мерц от партии ХДС. Однако все может измениться, у нас впереди очень интересный год. На сегодняшний день у Шольца очень плохие шансы победить, потому что его коалиция не пользуется популярностью вообще. Главная оппозиционная партия ХДС опережает Социал-демократическую партию Шольца на 15%, если не больше. Однако сегодня нельзя ничего исключать, даже то, что он останется у власти, хотя мне это трудно представить», - рассказал собеседник НСН.



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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции, что будет снова баллотироваться на этот пост в 2025 году. Об этом сообщает Bild.

Он отметил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую он представляет, "очень сплоченная партия". По его словам, социал-демократы намерены победить на федеральных выборах 2025 года.

"И я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером", - подчеркнул Шольц.



До этого в Германии завершился подсчет голосов на выборах в Европейский парламент, где, согласно результатам, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, "Альтернатива для Германии" заняла второе место, а партия СДПГ Олафа Шольца показала худший результат в истории. Журналист France 24 Ник Холдсворт отметил, что результаты выборов в Европейский парламент Социал-демократической партии Германии показали, что представляющий политическое объединение Олаф Шольц является крайне непопулярным канцлером в своей стране.

Следующие выборы в бундестаг в Германии пройдут 28 сентября 2025 года. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Выборы в бундестаг состоятся 28 сентября 2025 года. Дата назначена в соответствии с рекомендацией кабмина», — передает издание.



Авторы материала отметили, что согласно закону Германии о федеральных выборах, день голосования всегда должен приходиться на воскресенье или государственный праздник.

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Олаф Шольц сдал интересы Германии США. Об этом в беседе с RT заявил старший научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя планы канцлера ФРГ переизбраться на второй срок.

Он напомнил о подрыве "Северных потоков" и антироссийских санкциях, которые нанесли серьезный урон немецкой экономике.

"Если немцам такое положение нравится, если политтехнологии смогут сохранить его на этом месте, то будем наблюдать за деградацией Германии. Если он худший канцлер из всех предыдущих, это вовсе не значит, что ему могут не присудить победу на выборах Германии. В нынешнем мире все возможно", - сказал Дудчак.



Он добавил, что все будет зависеть от личности конкурентов нынешнего канцлера.

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Две трети сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не хотят, чтобы канцлер Олаф Шольц на выборах в Бундестаг в 2025 году претендовал на новый срок в должности. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Forsa по заказу редакционного объединения RND.

Лишь 33% опрошенных членов партии положительно ответили на вопрос, должен ли Шольц стать кандидатом в канцлеры от социал-демократов в 2025 году. Среди тех, кто ответил отрицательно, примерно столько же - 33% - предпочли бы видеть кандидатом министра обороны Бориса Писториуса, еще 8% поддержали бы сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля и 6% "кого-то другого". Пятая часть опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, социал-демократы скептически относится к перспективам партии на предстоящих в 2025 году выборах. Две трети считают, что партия не сможет победить Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем. Около половины опрошенных считает, что СДПГ получит 15-19% голосов (чуть выше текущих рейтингов), и лишь десятая часть верит, что ей удастся набрать больше 25%, как это было в 2021 году. Респонденты также считают, что если партия действительно проиграет блоку ХДС/ХСС, то ей не стоит создавать коалицию с ним, а лучше уйти в оппозицию.

В целом большинство социал-демократов считают, что партия переживает глубокий кризис (51%). Канцлером Шольцем довольны 45% против 55% недовольных. При этом негативные оценки положения партии в целом не сказываются на рейтингах других партийных лидеров. Работу Клингбайля положительно оценили 79% респондентов, а генерального секретаря Кевина Кюнерта - 65% участников опроса.

Опрос проводился 8-12 июля, в нем приняли участие чуть больше тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.

Председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц выступил за то, чтобы Германия по примеру других стран передала Украине боевые самолеты.

Мерц считает, что Запад мог бы помочь Украине "как минимум вернуть господство в собственном воздушном пространстве", поскольку с земли якобы невозможно защититься от ракетных ударов. "И именно поэтому поставка Украине боевых самолетов во многих странах является уже решенным вопросом, в том числе в Европе. Тут мы, немцы, не должны оставаться позади", - утверждал лидер ХДС в эфире телеканала ARD.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США, в котором говорится, что западные страны планируют предоставить Украине эскадрильи истребителей F-16. Украинские летчики смогут использовать F-16 уже нынешним летом, процесс передачи самолетов начался.

При этом Германия не обладает F-16. Дискуссия о том, может ли ФРГ передать Украине самолеты, уже имела место в прошлом году. Специалисты отмечают, что состоящие на вооружении ВВС Германии истребители Tornado устарели, а Eurofighter очень сложны в эксплуатации.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.

Россия должна завершить конфликт на Украине, и это будет условием для неразмещения дальнобойных американских ракет на территории Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует Reuters.

«Первое, что должна сделать Россия, — это остановить ужасную агрессивную войну против Украины и отказаться от попыток завоевать всю страну», — сказал глава немецкого правительства.



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