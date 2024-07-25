В Житомирской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Бунечко, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

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«В Житомирской области поврежден инфраструктурный объект из-за атаки дронов», — сказал он.



По его словам, продолжается ликвидация последствий.

Ранее стало известно о взрывах в Киевской области. Предполагалось, что сработали средства противовоздушной обороны. Утром 25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска поразили склады украинской армии с ракетами в Киевской области. Отмечалось, что на территории склада могли находиться боеприпасы с обедненным ураном.