В США 103-летний ветеран Второй мировой впервые получил положенные выплаты

Военный хирург Луи Джильотти в 2024 году впервые получил положенные выплаты от правительства США. Они были назначены ему спустя 78 лет после завершения конфликта, пишет U.S. News & World Report.

По данным портала, Джильотти переехал на Аляску в 1955 году. Он владел двумя барами в Фэрбенксе, затем уехал в Анкоридж, где два десятилетия проработал барменом в Club Paris, старейшем стейк-хаусе города.

Со своей женой Милли он прожил душа в душу 38 лет, ухаживал за ней, когда она заболела раком.

Власти выдали ему положенные документы, свидетельство ветерана, но бывший военный хирург никогда не придавал им особого значения, не знал, что они дают ему особый статус, льготы и права. Таким образом, все свои медицинские счета на протяжении 78 лет он оплачивал самостоятельно.

Мелани Кэри, жена его племянника, в последние годы взялась присматривать за пожилым родственником. Ей удалось выяснить, что Джильотти ни разу не обращался за помощью в соответствующие учреждения.

Женщина пояснила, что люди нередко спрашивают бывшего бармена, как ему удалось дожить до таких лет. По ее словам, иногда он отвечает, что не чувствует себя старым, а значит — ему еще рано умирать, а иногда говорит, что для долголетия необходимо «выпивать по стаканчику в день».

Напомним, что в 2020 году власти США вручили отставному военному врачу Питеру Фантэйжу восемь наград, в том числе Бронзовую звезду и медаль «За защиту Америки».

Награды ему вручал конгрессмен Сет Мултон (демократ от штата Массачусетс). Он случайно выяснил, что 103-летний мужчина, скромно живущий на пенсии в окружении семьи, является героем Второй мировой войны.

Сразу же после этого он обратился в Пентагон с просьбой выдать ветерану положенные награды.