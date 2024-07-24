Илон Маск поставил точку в вопросе финансирования кампании Трампа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвовал 45 миллионов долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Маска Джордану Питерсону.

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Информацию о пожертвовании 45 миллионов Маск назвал ложью. При этом предприниматель не стал уточнять настоящую сумму, как и было ли вообще пожертвование.

«То, о чем пишут в СМИ, просто неправда», — рассказал Маск.



Ранее Илон Маск заявил, что Трамп доказал свою смелость для ведения дел с Россией, Китаем и КНДР.