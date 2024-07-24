Шольц назвал условие для отказа от размещения ракет США

Германия откажется от размещения американских ракет на своей территории, если Россия завершит СВО на Украине. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

По его словам, данный шаг является «первым, что должна сделать Россия», чтобы Германия отказалась от размещения американских ракет в ФРГ. Больше никаких условий для этого Шольц не назвал.

Ранее сообщалось, что в 2026 году США приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.