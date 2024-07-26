В штабе Трампа назвали условие следующих дебатов

Обсуждение деталей предвыборных дебатов станет возможными после утверждения кандидата в президенты США от Демократической партии. Такое условие назвали в штабе Трампа, их заявление приводит РИА Новости.

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«Общие детали дебатов нельзя окончательно согласовать, пока демократы не утвердят своего кандидата», — заявили в штабе.



New York Times заявила об отставании Харрис от Трампа по уровню поддержки избирателей в США на 1%

Подчеркивается, что представители Трампа не считают вице-президента США окончательным кандидатом от демократов.

Ранее Трамп заявил, что Харрис уничтожит страну за год, если будет избрана главой государства по итогам выборов этого года.