Американист объяснил, как Харрис выиграет от дебатов с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис, которая может стать кандидатом в президенты от Демократической партии, может выиграть от дебатов со своим конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом, считает политолог и американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что для Харрис было бы хуже, если бы ей пришлось столкнуться с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.

Мне кажется, что для Харрис эти дебаты с Трампом наименее худший сценарий. Потому что, если бы Байден не снялся с выборов, Харрис ждали бы дебаты с вице-президентом Вэнсом, а он очень сильный дебатер, кроме того, очень молодой. Думаю, он бы вынес Харрис очень просто. Дебаты стали бы разгромными для нее, — пояснил американист.



По словам эксперта, по дебатам с президентом США Джо Байденом было понятно, что и у Трампа бывают оговорки и даже могут возникать старческие когнитивные проблемы. Он допустил, что демократы могут воспользоваться преклонным возрастом кандидата от республиканцев. Но, уточнил политолог, это не значит, что Харрис безусловно выиграет Трампа на дебатах.

Она попытается хотя бы вничью их закончить, что демократические медиа в итоге назовут ее победой. На рейтинги эти дебаты навряд ли повлияют, потому что отношение к обоим политикам уже определено у большей части американцев. Вряд ли мы увидим какое-то серьезное изменение, если опять же не случится того или иного форс-мажора в ходе этих дебатов, — заключил Дудаков.



Ранее стало известно, что дебаты Трампа и Харрис состоятся 10 сентября. По словам Трампа, проведение дебатов является обязательной частью предвыборной гонки. Как пишет Politico, республиканец заявил о готовности встретиться с Харрис «лицом к лицу» не единожды.