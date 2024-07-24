Шольц указал на условие для неразмещения ракет США в Германии

Прекращение конфликта на Украине со стороны России будет условием, благодаря которому дальнобойные ракеты США на будут размещены на территории Германии, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, его слова транслировал канал Phoenix. Политик добавил, что Москва должна отказаться от попыток «завоевать» Украину.

Шольц подчеркнул, что первое, что должна сделать Россия, это остановить проведение специальной военной операции. Другие условия немецкий политик не уточнил.

Ранее на сайте Белого дома появилось заявление, что США планируют разместить свои дальнобойные ракеты в Германии в 2026 году. Среди вооружений были указаны ракеты SM-6, Tomahawk, а также разрабатываемое в настоящий момент гиперзвуковое оружие.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что появление американских ракет в ФРГ будет расцениваться как очевидная угроза нацбезопасности России. Дипломат констатировал, что подобные действия, если они все же будут осуществлены, должны получить ответ со стороны Москвы.

До этого глава немецкого МИД Анналена Бербок назвала наивной идею об отказе от размещения ракет США в Германии. Министр объяснила свою позицию словами о том, что ФРГ должна обеспечить не только свою безопасность, но и стран Балтии.