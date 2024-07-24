Финны пришли в ужас от «враждебного послания» Москвы

В минувшие выходные в Выборге прошел патриотический мотофестиваль «Балтик Ралли», посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Хельсинки фестиваль назвали враждебной кампанией и частью «воздействия» на граждан Финляндии, написали в финском издании IS.

© vk.com/БАЛТИК РАЛЛИ Мотофестиваль в Выборге

«На первый взгляд невинный, мотоциклетный фестиваль, тем не менее, служит „агрессивным целям“ России», — написали в IS.



Авторы считают, что якобы Россия специально решила провести мероприятие рядом с финской границей.

Цель мотофестиваля в этом году — поддержка российских военных. 10% от выручки пойдут в Минобороны РФ. Также у мероприятия есть и вторая тема — 80-летие освобождения Выборга от фашистской оккупации.

Ранее Финляндия рекомендовала россиянам не появляться рядом с закрытой границей. Тем не менее финским участникам «Балтик Ралли» заранее было сообщено, что с российской стороны их будут встречать с уважением. В издании это также назвали «враждебным воздействием РФ».