Конгрессмен Чак Грэссли опубликовал в соцсетях видео, на кадрах которого агенты Секретной службы, охранявшие 45-го президента США Дональда Трампа на митинге, обсуждают инцидент с велосипедистом, пишет РИА «Новости».

Покушение произошло в субботу, 13 июля, в 18:10 по местному времени (02:10 мск, воскресенье). Стрелявший занял позицию на крыше производственного здания и открыл огонь. Три человека, включая Трампа, получили ранения, один погиб. Пятая пуля поразила аппаратуру.

Разговор спецназовцев происходит на крыше здания, с которого 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял в Трампа. Заметны следы крови, лежит винтовка.

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Один из агентов докладывает мужчине в пиджаке и галстуке, что стрелявшего заметили задолго до покушения.

«Это тот же человек, которого видел снайпер и прислал фотографии. Снайпер видел, как он слезает с велосипеда, он прислал фотографии, а потом потерял его из вида», — признает сотрудник службы.



Ранее конгрессмен Рон Джонсон сообщил, что Секретная служба не планировала обеспечивать место проведения митинга снайперской командой. Вместе с тем, за несколько дней до мероприятие было принято решение отправить два снайперских подразделения.