Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером высказался о шансах кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис победить на предстоящих выборах главы государства, а также рассказал о возможных сценариях в отношения Москвы и Вашингтона после смены американского лидера.

Ранее в США провели два предвыборных опроса, в ходе которых американцы высказали свое отношение кандидатурам Трампа и Харрис. Согласно исследованию агентства Reuters и компании Ipsos, Харрис после выхода действующего президента США Джо Байдена из гонки за пост главы государства получила преимущество в 2 п.п. перед Трампом. Вместе с тем опрос, проведенный радиокомпанией NPR, телеканалом PBS News и исследовательской службой Marist Poll, показал, что Трамп лидирует в предвыборной гонке, опережая вице-президента Харрис на 1 п.п.

Оценивать результаты данных опросов надо скептически. Там многое зависит от того, кто именно заказывает эти опросы, и того, как они проводятся. Так что ориентироваться на исследования общественного мнения в США я бы здесь не стал. Если говорить о какой-то более-менее реальной картине, то Трамп сейчас опережает Харрис, но не сильно. То есть в дальнейшем между ними развернется острая борьба, а пока заявлять об окончательной победе одного из кандидатов не представляется возможным. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Предвыборная кампания Харрис во многом будет зависеть от того, чью кандидатуру она выберет в качестве потенциального вице-президента, подчеркнул эксперт.

«В настоящее время Харрис, которая является сторонницей левого крыла Демпартии США, представляет из себя довольно радикальную фигуру. И у нее есть свой «ядерный электорат» — это так называемые американские «прогрессивисты», это левая молодежь из вузов, это представители различных движений, таких как BLM [Black Lives Matter, «Жизни черных имеют значение»] или «антифа», которые в США считаются достаточно радикальными. Все это база Харрис. Но чтобы победить на президентских выборах, ей нужно привлечь так называемых избирателей-центристов, которые, со одной стороны, не являются трампистами, а, с другой стороны, остерегаются радикальных и левых моментов. В связи с этим Харрис будет подбирать вице-президента из числа белых гетеросексуальных мужчин, состоящих в Демпартии», - заявил специалист, отметив, что наиболее вероятные кандидаты в вице-президенты при Харрис – это сенатор от штата Аризона Марк Келли и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. «Главная ставка Харрис будет довольно простой. В ходе избирательной кампании она будет заявлять, что, мол, я женщина и я черная, поэтому меня надо избрать, а все, кто с этим не согласен, - сексисты и расисты. Конечно, все это очень глупо звучит для российского уха, но в случае с американцами это не так. В США граждане уже не раз голосовали по соответствующему принципу. По нему выбирали президентом Барака Обаму – многие в США говорили, что проголосовали за этого политика только потому, что он черный. Кроме того, ранее Хиллари Клинтон проиграла президентскую гонку Трампу, но она проиграла ее, исходя из имеющейся в стране системы выборщиков, а в абсолютных голосах она победила Трампа. И многие американцы тогда голосовали за Клинтон только потому, что она женщина. Это показывала социология. Так что вот такая, на мой взгляд, абсолютно убогая и изначально дискриминационная ставка Харрис вполне может сработать в условиях нынешних американских реалий», - добавил эксперт.



Выбор Трампа в пользу сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты свидетельствует о том, что политик сделал выводы после своего срока на посту главы государства.

«Когда Трамп был президентом, он поставил на представителя элиты Республиканской партии Майка Пенса, сделав того вице-президентом. Но в самый ответственный момент Пенс отвернулся от Трампа. И теперь политик ставит исключительно на своих сторонников, коим и является Вэнс», - объяснил Каргин.



Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о возможных сценариях развития отношений между Россией и США при победе на выборах американского президента того или иного кандидата.

«Если победит Харрис, то продолжится та же история, которая была с Джо Байденом. То есть политика США по отношению к России не изменится, и будет постепенная эскалация конфликта на Украине. США продолжат «накачивать» Украину оружием, и все пойдет в том же направлении, что и сейчас. Но, конечно, по ходу изменения текущей ситуации будут возможны форс-мажоры. При этом если победит Трамп, то он, несомненно, попытается договориться с Россией и выйдет с какими-то предложениями. Если эти предложения устроят Москву, то я допускаю, что стороны заключат джентельменское соглашение и разделят свои сферы влияния. Однако если прийти к договоренностям не удастся, если ожидания не совпадут с реальностью, то Трамп, в отличие от Харрис, может пойти на активную эскалацию, последствия которой будут непредсказуемы – вплоть до войны между Россией и США. То есть если победит Харрис, то эскалация точно будет, но она вряд ли дойдет до большой войны. А при победе Трампа либо будет заключен мир, либо – с немалой долей вероятности – ситуация может вообще выйти из-под контроля. Отношения между Россией и США из «холодного» противостояния могут перейти к противостоянию «горячему»», - заключил политолог.



Ранее Трамп назвал свою потенциальную соперницу Харрис «тупой и злобной».