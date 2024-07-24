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Лукашенко попросил не называть его господином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании в хозяйстве «Восход» под Минском. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Газета.Ru

В рамках ознакомления с ситуацией на местах президент, в частности, осмотрел вместе с аграриями поле с рапсом. Во время беседы один из них, отчитываясь перед Лукашенко, назвал его «господином», на что тот попросил его так не именовать. «Ну ты меня господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет!» — сказал глава государства. Lenta.ru

Ранее Лукашенко охарактеризовал президентство как чепуху, назвав самой интересной занятостью работу в сельском хозяйстве. При этом он признался, что по ночам во сне доит коров. ТАСС

Лукашенко попросил не называть его господином
© ТАСС
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