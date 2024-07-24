Шольц назвал уместным запрет политического журнала Compact

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает уместным запрет политического журнала Compact, который власти ФРГ считают правоэкстремистским и который был запрещен решением МВД страны вскоре после публикации в нем интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Такое мнение он высказал журналистам на летней пресс-конференции в Берлине.

Канцлер отметил, что "свобода прессы имеет первостепенное значение для демократии в Германии". При этом свобода прессы, по словам Шольца, также включает в себя "возможность говорить много чепухи с точки зрения всех остальных и не наносить [никому ущерба]".

"В то же время есть мнения, которые запрещены в Германии, такие как прославление нацизма, антисемитская деятельность, высказывания, подлежащие наказанию", - добавил канцлер.



В случае запрета каждый имеет возможность обратиться в суд. Однако Шольц предполагает, что власти рассмотрели все возможные юридические вопросы, прежде чем запретить журнал.

19 июля журнал Der Spiegel со ссылкой на экспертов сообщил, что Compact может возобновить работу или как минимум "создать хлопоты" правительству из-за юридических противоречий и лазеек. Владельцы Compact могут оспорить решение МВД о запрете журнала и довести дело до конституционного суда.

В декабре 2021 года Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) классифицировало журнал как "доказанно правоэкстремистский". По его оценке, Compact распространяет "антисемитские, враждебные меньшинствам, исторически ревизионистские и содержащие теории заговора материалы". 16 июля текущего года МВД ФРГ сообщило о запрете журнала, в нескольких городах прошли обыски в офисах издания и в частных жилищах сотрудников. В распоряжении МВД о запрете говорится, что журнал, которым руководит известный в Германии публицист Юрген Эльзессер, направлен против конституционного порядка ФРГ. Во время обысков были изъяты документация, носители информации, оборотные средства.

Вскоре после запрета журнала источник ТАСС сообщил, что этот шаг властей ФРГ связан с опубликованным 13 июля интервью с Захаровой. Комментируя эту информацию, сама Захарова заявила, что "немецкая цензура нынешнего периода сопоставима с временами [министра пропаганды нацистской Германии Йозефа] Геббельса".