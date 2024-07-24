В Израиле зафиксировали случай заражения «поедающей мозг» амебой

Врачи экстренно госпитализировали в Израиле десятилетнего мальчика. Медики диагностировали у него воспаление мозга, вызванное редкой амебой Naegleria fowleri. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

В ведомстве пояснили, что школьник был помещен в отделение интенсивной терапии больницы подозрением на энцефалит. Проведенные в клинике анализы показали, что на самом деле воспаление вызвано амебой, «поедающей мозг».

В настоящее время ребенок находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным агентства, это как минимум второй случай заражения амебой Naegleria fowleri. Ранее 26-летний мужчина заболел после посещения одного из пляжей на озере Кинерет в северной части Израиля. Несмотря на все усилия врачей, он скончался в больнице «Бейлинсон».

Журналисты отметили, что при попадании в организм человека через нос паразит постепенно движется к головному мозгу. В результате, у жертвы возникает первичный амебный менингоэнцефалит. По словам экспертов, амеба практически «съедает» мозг. Шансы на выживание составляют порядка 3%.

В США умер житель Миссури, заразившись в озере «пожирающей мозг» амёбой

По данным Роспотребнадзора, случаи заражения амебой Naegleria fowleri, питающейся клетками мозга, в РФ не зафиксированы. Этот вид одноклеточных не обитает в России.

Ранее несколько случаев поражения амебой наблюдались в США. Так, школьник во Флориде заразился во время купания в море, мальчик в Техасе — при игре на газоне рядом с разбрызгивателем воды.