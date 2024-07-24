В Британии заявили о сигнале Трампа Зеленскому

Дональд Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигнал о том, как будет решаться вопрос по Украине в случае его переизбрания. Об этом пишет британская газета Express. Газета.Ru

«Выбрав Джей Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, Трамп послал ещё один чёткий сигнал относительно того, как он будет решать конфликт», — указывается в материале. RT на русском

Ранее сам Вэнс заявил, что Джо Байден является худшим президентом в истории, а вице-президент Камала Харрис поддерживает его политику. ТАСС