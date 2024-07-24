Украина не одобрила посла Болгарии в Киеве из-за его жены-россиянки

Украинские власти отказались согласовать кандидатуру Петра Танева на пост болгарского посла в Киеве, сообщает «24 часа». По одной из версий, причиной стало наличие российского гражданства у жены дипломата.

Посольство Болгарии в Киеве осталось без посла в апреле 2023 года. До этого послом был Костадин Коджабашев. В феврале 2022-го его отозвали на фоне украинского кризиса, но формально он занимал пост посла до весны 2023 года.

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По данным болгарских СМИ, президент страны Румен Радев долгое время выступал против отправки экс-министра обороны Николая Ненчева в качестве посла в Киев. Позже появилась информация, что Радев утвердил другую кандидатуру на пост посла в Киеве, но процедура согласования так и не завершилась.

По информации СМИ, Радев предложил назначить послом Танева, который ранее был советником болгарской миссии в Киеве. Но эту кандидатуру не согласовали. В итоге на Украину все-таки отправили Ненчева в качестве временного представителя Болгарии. Противостояние между Радевым и Советом министров по поводу назначения посла длилось в течение года.