Пока вы не уснули: правда о «захвате» Wildberries и Москва без площади Европы

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В Кремле отреагировали на слова Кулебы о переговорах с Россией

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности начать мирные переговоры идет в унисон с позицией Москвы, однако очень важны детали, которых пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. При этом, по его словам, переговоры должны быть рациональными, практичными и направленными «на достижение справедливого и прочного мира».

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Бакальчук раскрыла правду о «захвате» Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слова своего мужа Владислава о рейдерском захвате маркетплейса и ухудшении показателей компании. Свою версию происходящего она озвучила РБК.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что рейдеры оградили основательницу Wildberries и его жену Татьяну Бакальчук от общения с семьей.

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Москва осталась без площади Европы

Площадь Европы в Москве будет называться площадью Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Площадь расположена вдоль Бережковской набережной рядом с Киевским вокзалом.

Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии, — гласит постановление.

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Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции

Исполнитель утреннего подрыва автомобиля в Москве задержан в Турции, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, утром в среду, 24 июля, во дворе на Синявинской улице в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. Пострадали два человека.

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Хиллари Клинтон одной фразой описала решение Байдена свернуть кампанию

Решение президента США Джо Байдена завершить избирательную кампанию было чистым актом патриотизма, написала в колонке для New York Times экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон.

Политик отметила, что избирательную гонку может выиграть вице-президент, возможный кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

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Блиновская в суде назвала себя патриотом России

Блогер Елена Блиновская на заседании суда назвала себя патриотом России и заявила, что попала в СИЗО из-за показаний подруги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По словам корреспондента SHOT, адвокаты в суде предлагали отпустить Блиновскую домой «волевым решением». Они заявили, что умысла не платить налоги у блогера не было, но ее подвели люди, которым она доверилась.

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Сырский назвал ограничения для истребителей F-16 на Украине

© Zuma/TACC

Переданные Украине F-16 будут находиться «в 40 км или более» от линии соприкосновения войск, чтобы их не сбили российские военные. Об этом заявил в интервью газете Guardian главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. СМИ писали, что первые машины Киев получит в июне-июле.

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Названа средняя зарплата рабочего на АвтоВАЗе

Рабочий АвтоВАЗа зарабатывает почти 100 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает профсоюзная организация завода со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике АО АвтоВАЗ Дмитрия Михаленко.

«Средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и пр.) в первом полугодии 2024 года превысила 93 тысячи рублей, что выводит АвтоВАЗ в лидеры по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области», — сказал Михайленко.



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Тарасова раскритиковала главу МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который, выступая перед спортсменами в Олимпийской деревне, назвал Игры единственным событием, все еще способным объединять мир. Ее высказывание приводит ТАСС.

«О каком объединении он говорит? А почему тогда российскую команду на Олимпиаду не допустили?» — заявила Тарасова.



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Взрыв самолета с пассажирами на борту в Непале попал на видео

© Администрация президента РФ

Взрыв упавшего в Непале самолета авиакомпании Saurya Airlines попал на видео. Соответствующее видео в среду, 24 июля, опубликовало Daily Mail.

На кадрах видно, как самолет с пассажирами на борту на большой скорости падает на землю сразу после взлета и взрывается. Место крушения моментально охватывает пламя и клубы черного дыма, передает издание.

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