Главком НАТО в Европе ожидает победу РФ на Украине

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ожидает, что Россия победит в конфликте на Украине. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

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Он прокомментировал отрывок выступления Каволи, который заявил «о крупной российской проблеме», которая возникнет после окончания конфликта.

«Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО», — написал Боуз.



Напомним, что на прошлой неделе Каволи заявил, что чем больше по времени затягивается конфликт на Украине, тем он более непредсказуем. По его словам, один из основных уроков этого противостояния заключается в том, что в таких ситуациях следует стремиться «одерживать быструю победу». Если же боевые действия затягиваются, то они «чреваты неожиданными поворотами».