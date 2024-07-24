На Западе заявили об уверенности европейского главкома НАТО в победе России

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ожидает, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО», — заявил журналист.



Таким образом Боуз прокомментировал выступление европейского главкома, в котором тот предупреждает о «крупной российской проблеме» после окончания боевых действий.

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В ходе этого же выступления Каволи заявил о необходимости «стремиться одерживать быструю победу» в таких конфликтах, как украинский. По его словам, затягивание боевых действий в подобных случаях приводит к непредсказуемым последствиям.