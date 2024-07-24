В США заявили о неготовности Харрис стать президентом США

Вице-президент США Камала Харрис не готова занять высший государственный пост и вернуть американцев «на правильный путь». Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, видеозапись слов которого приводит Ura.ru.

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Сенатор оценил способности Харрис в своем выступлении в эфире телеканала Fox News.

«Если вы думаете, что Харрис собирается вернуть нас на правильный путь, вы очень сильно ошибаетесь», - заметил Линдси Грэм.



По его мнению, вице-президент «не готова к работе» президента США и ранее постоянно совершала ошибки в том, что касается важных вещей для американцев.

Ранее президент США Джо Байден отказался от возможности баллотироваться во второй раз в пользу Камалы Харрис. Окончательное решение о ее кандидатуре Демократическая партия примет на съезде в августе, однако Харрис уже заявила, что заручилась поддержкой достаточного количества делегатов.

В свою очередь кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с Камалой Харрис на ABC News в сентябре. Он заверил, что готов даже на несколько встреч и дискуссий со своей потенциальной соперницей на выборах.