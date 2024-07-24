Депутат Рады Безуглая обвинила во лжи главкома ВСУ
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, комментируя интервью главнокомандующего Вооруженными сила Украины (ВСУ) Александра Сырского The Guardian, обвинила его во лжи. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Интервью Сырского в Guardian — это не о культуре победы, а о культуре лжи. (...) Вместо объяснений он манипулирует, пафосно фотографируясь на ящиках для снарядов», — написала нардеп.
По ее словам, украинский главком способен только на симметричные ответы на поле боя, используя пехоту, и не планирует использовать современные разработки включая БПЛА.
«Сейчас у военных это интервью читают как черный юмор. Мне шлют мемы. Не может ими управлять тот, над которым смеются и у которого нулевое доверие. Кризис продолжается», — заключила Безуглая.
Ранее Сырский заявил, что без мобилизации Украина не сможет создавать новые бригады и резервы. Они необходимы, так как Россия умножает собственные сухопутные силы. Он также призвал живущих за границей украинцев приехать и вступить в ряды ВСУ.