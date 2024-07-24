Шольц оценил идею оснащения Германии атомным оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы парламентариев заявил, что оснащать армию Германии ядерным оружием нет необходимости. Газета.Ru

Шольц назвал эту идею абсурдной, сообщает Spiegel. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в несоблюдении договоров о разоружении, заявив в этой связи, что Германии якобы нужны дополнительные средства сдерживания в виде американских крылатых ракет с ядерными боеголовками. Вместе с тем, известный немецкий журналист и аналитик Ульрих Райтц выразил сомнение в том, что кандидат в президенты США Трамп в случае своего избрания поддержит данное решение. Российская газета

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что отказ Берлина от размещения на территории страны ракетных вооружений США был бы наивным решением. Lenta.ru