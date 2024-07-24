Соцсети Фарион внезапно «ожили»

В соцсетях националистки Ирины Фарион ночью появилось несколько сообщений — однако их быстро удалили уже к утру среды, 24 июля. Записи были опубликованы в Telegram-канале Фарион.

Сообщения короткие, возможно были сделаны как отложенные записи — и в них Фарион обращалась к нескольким разным личностям.

«Буданов, набери мне дочку!» — гласит одно из сообщений.



Вероятно, что Фарион обращалась к начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Другими «собеседниками» Фарион могли быть украинский блогер и журналистка Янина Соколова — и экс-командир батальона полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин: Фарион в сообщении требует от некой Соколовой передать ей номер телефона некоего Жорина в приватном сообщении.

© Телеграм-канал «Ирина Фарион»

При этом в ноябре прошлого года Фарион поссорилась с бойцами «Азова» после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова».

Остается неизвестным, кто на самом деле написал эти сообщения ночью и кто удалил их рано утром в среду, однако перед удалением их успели увидеть несколько тысяч человек.

До этого штурмовую бригаду украинской армии захотели назвать именем Ирины Фарион.

Ранее сообщалось, что отключенный свет во Львове помешал установить личность стрелявшего в Фарион.