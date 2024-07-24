Трамп согласился провести дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал провести дебаты с вице-президентом страны и своей потенциальной соперницей на выборах Камалой Харрис. Как сообщает CNBC, дебаты пройдут 10 сентября на телеканале ABC News.

Ранее президент США Джо Байден отказался от возможности баллотироваться во второй раз в пользу Харрис. Окончательное решение о кандидатуре Харрис Демократическая партия примет на съезде в августе.

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Отказаться от попытки переизбрания Байден решил на фоне давления демократов после его неудачных дебатов с Трампом. Те дебаты транслировал телеканал CNN, в итоге 67 процентов зрителей канала отдали победу Трампу, а действующего президента поддержали лишь 33 процента. Дебаты спровоцировали новую волну опасений по поводу возраста 81-летнего Байдена: во время дебатов он говорил тихо, нечетко и иногда не мог закончить свою мысль.

Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис на ABC News в сентябре. В последние дни он настаивал, чтобы следующие дебаты прошли на более консервативном Fox News, но в итоге сказал, что его устраивает и ABC. Трамп подчеркнул, что согласен даже на несколько встреч и дискуссий с Харрис.