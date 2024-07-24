Еврокомиссия пригрозила Словакии последствиями из-за закона об иноагентах

Еврокомиссия запустит официальную процедуру устранения нарушений против Словакии, если там будет продолжаться процесс принятия местного закона о статусе иноагента для неправительственных организаций (НПО), получающих иностранное финансирование, заявила еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова на пресс-конференции в Брюсселе.

"Если Словакия пойдет по пути Венгрии в плане принятия закона об НПО, мы сразу запустим процедуру устранения нарушения", - заявила она.



Эта процедура предусматривает выдвижение Еврокомиссией юридических требований к одной из стран ЕС в конкретные сроки исправить нарушения норм ЕС, за исполнением которых следит ЕК. Если этого сделано не будет, последует иск в Европейский суд юстиции с возможностью наложения штрафов на страну-нарушителя.

В словацком парламенте на рассмотрении находится закон, который наделяет статусом "организации с иностранной поддержкой" любую НПО, получившую более €5 тыс. в год из-за рубежа.

Еврокомиссар Юрова является одним из инициаторов принятия в декабре прошлого года общеевропейской директивы об иноагентах, получившей название "Пакет защиты демократии" (ПЗД), которая обязывает обяжет всех лоббистов и организации, представляющие интересы не входящих в Евросоюз государств в обязательном порядке регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных от иностранного государства платежей.

В рамках ПЗД каждая страна ЕС должна создать свои национальные реестры транспарентности, но делаться это должно только в рамках принятых Еврокомиссией норм.