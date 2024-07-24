Дональд Трамп вызвал Камалу Харрис на дебаты

Они пройдут 10 сентября на телеканале АВС. Об этом сообщает издание Politico. По данным газеты, миллиардер хотел провести их на площадке Fox News, но заявил журналистам, что будет участвовать в них где угодно.

Кроме того, Трамп рассчитывает провести публичный разговор с кандидатом от демократов не один раз. Дебаты он назвал обязанностью претендентов.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию будет представлять Джо Байден. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на высший государственный пост.