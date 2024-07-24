ООН назвала число голодающих в 2023 году

Каждый 11-й житель Земли не получал необходимое количество пищи. На Африканском континенте голодал каждый пятый житель, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации и других гуманитарных специализированных учреждений ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире».

Названа цифра в 733 млн голодающих. Авторы исследования утверждают, что глобальный кризис отбросил по этим показателям мир на 15 лет назад — масштабы недоедания вернулись к показателям 2008-2009 годов, пишет ТАСС.

С 2019-го число таких людей увеличилось на 152 млн человек.