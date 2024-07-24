Словакия пригрозила Украине ответными мерами из-за ситуации с нефтью

Словакия может принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти из России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил словацкий президент Петер Пеллегрини на пресс-конференции.

© РИА Новости

Он назвал действия Киева «очень неприятным вмешательством» в отношения двух стран. Президент верит, что Украине удастся восстановить транзит, поскольку в противном случае Словакия, «как суверенное государство», должна будет принимать ответные меры.

Словакия вооружает Украину «против своей воли»

«Это не было бы на пользу ни Украине, ни ее гражданам», — заключил Пеллегрини.



Напомним, что на прошлой неделе Украина приостановила транзит нефти ЛУКОЙЛа по газопроводу «Дружба». Причиной стало включение компании Киевом в черный список. Решение остро восприняли в Венгрии и Словакии, которые получали по нему нефть.

В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы транзита. Кроме того, власти двух стран запросили консультации с украинским правительством при посредничестве Еврокомиссии.