Хиллари Клинтон одной фразой описала решение Байдена свернуть кампанию

Решение президента США Джо Байдена завершить избирательную кампанию было чистым актом патриотизма, написала в колонке для New York Times экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Политик отметила, что избирательную гонку может выиграть вице-президент, возможный кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

История смотрит на нас. Решение президента Байдена прекратить свою кампанию было самым чистым актом патриотизма, который я видел на своем веку. Это также должно стать призывом к действию для всех нас, чтобы продолжить его борьбу за душу нашей нации, — отметила политик.



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Клинтон отметила, что в политическом плане следующие 15 недель не будут похожи ни на что, что США когда-либо переживали. Она призвала не сомневаться, что «эту гонку демократы могут и должны выиграть».

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что, если Харрис все же станет кандидатом в президенты, за нее отдаст голоса традиционный электорат Демократической партии. Он уточнил, что ее предпочтут те избиратели, которые поддерживают людей с нетрадиционной ориентацией (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), феминизм и БЛМ.