Желание вернуть Украину к границам 1991 года может ослабевать из-за усталости и тяжелых потерь на фронте. Об этом заявил аналитик, бывший военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Коваленко изданию Newsweek.

Он также сообщил, что ВСУ занимают оборонительную позицию и не могут контрнаступать.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может рассматривать возможность воспользоваться конфликтом для того, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса. Коваленко добавил, что многие украинцы условно согласны с тем, что Донбасс является финансовой обузой и мешает Украине вступить в Евросоюз и НАТО.

Ранее офицер «Азова» (организация признана в России террористической и запрещена) Богдан Кротевич пригрозил выступающим за мир с Россией украинцам. «Никакого мира без победы», — написал он в социальной сети X.