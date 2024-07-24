МИД Азербайджана заявил о готовности к переговорам с Арменией в России

Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России и на других площадках, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде. По данным ТАСС, так дипломат прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности Москвы предоставить сторонам соответствующую площадку.

Азербайджанская сторона всегда была готова к переговорам с армянской стороной в России и на других площадках, — приводит слова Гаджизаде агенство.



Ранее Захарова напомнила, что Россия неоднократно принимала раунды армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного договора и готова делать это и далее. По ее словам, Москва гарантирует создание максимально комфортных условий для работы обеих делегаций.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что будущее Южного Кавказа должно быть мирным. Глава государства утверждает, что в странах этого региона произошли кардинальные перемены, которые надо осмыслить и после этого найти пути взаимодействия. Он привел в пример Грузию и Армению, где формируется новая внешнеполитическая повестка.