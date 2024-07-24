Шольц захотел переизбраться

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем желании переизбраться на второй срок. Об этом сообщает Reuters. ТАСС

«СДПГ — очень сплоченная партия... И я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером», — заявил он. RT на русском

12 июля Шольц заявил, что планы по размещению на территории Германии новых американских дальнобойных ракет не будут способствовать эскалации напряженности в отношениях с Россией. Он отметил, что это оружие служит сдерживающим фактором и с самого начала предназначалось для предотвращения атак из «безопасного тыла». Lenta.ru