СМИ: Китай копит продукты и сырье в ожидании большой войны

За последние двадцать лет КНР поглотила гигантские объемы продовольствия, энергии и металлов. Есть вероятность, что это происходит из-за обеспокоенности Пекина новыми геополитическими угрозами, сообщает The Economist.

Отмечается, что в минувшем году китайская сторона импортировала рекордный объем основных ресурсов. Подчеркивается, что в целом импорт сырья продемонстрировал рост на 16%. В публикации говорится, что за первые пять месяцев 2024 года он составил 6%.

В Китае выражают обеспокоенность из-за возможного прихода в США к власти Дональда Трампа. Авторы отмечают, что политик, вероятно, перекроет значимые маршруты поставок. В статье говорится о зависимости Китая от импорта ресурсов. Страна приобретает от 70% бокситов до 97% кобальта, закупает нефть и газ, подчеркивается в публикации.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала сообщения о планах США ввести новые санкции против Китая «из-за связей с Россией». По ее словам, Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций, примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.