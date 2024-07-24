Эксперт: план Байдена по урегулированию в Газе провалился

Предложенный американским президентом Джо Байденом план разрешения конфликта в секторе Газа терпит полную неудачу. Такое мнение в колонке журнала Foreign Affairs выразил доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Эрик Мин.

31 мая Байден огласил условия нового проекта соглашения о поэтапном урегулировании в палестинском анклаве, которое рассчитано на шесть недель и предполагает прекращение огня и освобождение израильских заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, в обмен на амнистию сотен палестинских заключенных в Израиле и постепенный вывод израильских войск из анклава.

По словам политолога, "исторический опыт показывает, что такие дипломатические интервенции часто имеют крайне негативные последствия, иностранным державам почти никогда не удавалось установить прочный режим прекращения огня без поддержки самих воюющих сторон, что еще более тревожно, внешние усилия по содействию дипломатическому решению [конфликта] могут только усугубить войну".

По мнению аналитика, предложение Байдена "не учитывает реалий на поле боя" и связано лишь "с желанием остановить бойню". США, будучи важнейшим союзником Израиля и главным поставщиком вооружений армии еврейского государства, не могут считаться непредвзятой третьей стороной, которая была бы способна разрешить разногласия, считает Мин.

Соглашение между Израилем и ХАМАС будет иметь успех только при соблюдении двух условий: когда обе стороны согласятся на все без исключения пункты сделки и будут уверены, что эти положения станут соблюдаться, поясняет эксперт.

"Ни то, ни другое условие в настоящее время не выполняется, напротив, главные цели сторон не изменились с 7 октября [2023 года]: ХАМАС хочет выжить как политическое и военное образование, а Израиль хочет его уничтожить", - уточнил аналитик.



Чтобы усилия США по разрешению ближневосточного кризиса имели хоть какой-то успех, Байден должен выразить готовность к "наказанию виновных в нарушении прав человека, законов и обычаев войны" в секторе Газа, а также "заставить Израиль расследовать преступления своих солдат" в анклаве, заключает политолог. В настоящее время, по информации Минздрава анклава, в результате наземной операции Израиля в секторе Газа более 39 тыс. палестинцев погибли, почти 90 тыс. получили ранения. 70% из них - женщины и дети.