Испанские порты отказали российскому фрегату зайти для пополнения припасов

Испанские порты отказались предоставить услуги российскому фрегату «Штандарт», который находится у берегов Галисии на расстоянии 500 метров от суши. Капитан судна Владимир Мартусь рассказал, что испанские власти распространили уведомление через министерство с требованием не допускать судно к своим портам.

На текущий момент фрегат не может покинуть воды Евросоюза из-за нехватки топлива. Запасы воды удалось пополнить во Франции, где моряки французского яхт-клуба оказали помощь, доставив воду в канистрах на моторных лодках. По словам капитана, вода на борту хватит еще на три дня, еда — на четыре. Экипаж уже неделю не имеет возможности воспользоваться душем и вынужден использовать морскую воду для мытья.

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Ранее, в начале июля, французская префектура департамента Финистер запретила фрегату заход в порт Бреста. Это решение было принято в связи с расширенными санкциями против России, вступившими в силу 24 июня, которые затронули и «копии исторических кораблей», отметил агентство «РИА Новости».

До этого фрегат «Штандарт» попал под санкции ЕС из-за отказа убрать российский флаг.