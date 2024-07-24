Обзор иноСМИ: тайна потерь ВСУ и «большая война» на Ближнем Востоке

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Япония опасается «психологического давления» санкций РФ

Россия в ответ на санкции Токио запретила въезд 13 гражданам Японии, в числе которых оказались руководители японских компаний. Как отмечает NHK, среди попавших под санкции - президент Rakuten Group Хироси Микитани, сопровождавший министра иностранных дел Японии во время визита на Украину в сентябре 2023 года.

Также санкции распространились на главу компании, поставившей Украине военную технику. Как заявил NHK японский дипломатический источник, власти страны обеспокоены, что санкции могут оказать «психологическое давление» на помогающий Украине японский бизнес. Собеседник NHK заявил, что власти намерены поддержать эти компании.

Глава ВСУ отказался раскрыть данные о потерях армии

Глава ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью The Guardian, что российская армия гораздо лучше обеспечена ресурсами. Он подчеркнул, что у россиян «всего больше»: танков, боевых машин пехоты, солдат. Сырский заявил, что с 2022 года количество российских танков удвоилось, а артиллерийских систем у РФ стало втрое больше.

Генерал добавил, что Россия обладает превосходной авиацией и очень сильной противовоздушной обороной. Всем этим Сырский объясняет события на поле боя. С прошлой осени ВСУ неуклонно отступают, подчеркивает The Guardian. При этом Сырский отказался назвать количество человеческих потерь ВСУ. Он заявил, что потери «чувствительны» и Москва «может использовать эту тему».

Forbes: Россию могут втянуть в «большую войну» на Ближнем Востоке

Главный редактор Forbes Стив Форбс назвал неизбежной большую войну на Ближнем Востоке с участием Израиля, «Хезболлы» и Ирана. По мнению Форбса, такой конфликт может быстро разрастись, втянув в противостояние США и Россию.

Форбс считает, что «точкой кипения» станет граница между северным Израилем и южным Ливаном. На фоне атак «Хезболлы» Израилю пришлось эвакуировать из приграничных районов 80 тысяч жителей. Форбс назвал это «невыносимой ситуацией для суверенного государства». По мнению главреда Forbes, Иран хочет навязать Израилю сделку: «Хезболла» отступит и прекратит обстрелы в обмен на прекращение огня в Газе. Если это произойдет, палестинское движение ХАМАС продолжить укрепляться. Форбс считает, что Израиль никогда на такое не согласится, поэтому итогом станет большая война. Он предупредил, что бойцы «Хезболлы» многочисленнее, они более боеспособны, чем ХАМАС, и обладают 150 тысячами ракет различных типов. Некоторые из этих ракет и беспилотников способны пробить израильский «Железный купол».

Bloomberg: Трамп попросит от членов НАТО еще больше денег

Советники Дональда Трампа предложили ему потребовать от членов НАТО тратить на оборону три процента ВВП, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников. Во время своего президентства Трамп требовал от членов альянса нарастить оборонные расходы до двух процентов ВВП, но его советники считают, что этого недостаточно.

Bloomberg назвал новый план команды Трампа «предупредительным выстрелом», сигнализирующим, что напряжение в НАТО возрастет еще больше, если Трамп вернется в Белый дом. Агентство отмечает, что некоторым членам НАТО лишь недавно удалось достичь цели расходов, ранее заданной Трампом.

Каллас вернулась к работе в правительстве Эстонии

В середине июля премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку, чтобы сменить Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС. Как сообщает ERR, 24 июля эстонский парламент восстановил депутатские полномочия Каллас.

Новый кабинет министров был сформирован 23 июля, до этого Каллас исполняла обязанности премьер-министра. В соцсетях Каллас поблагодарила коллег и пожелала удачи своему преемнику на посту премьера Кристену Михалу.